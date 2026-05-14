Стало известно о деятельности астролога, с которым консультировался экс-глава офиса Зеленского

РИА Новости: астролог Ермака имеет лицензию на услуги здравоохранения
Киевский астролог Вероника Аникиевич, с которой экс-глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак советовался по кадровым назначениям на государственные должности, зарегистрирована как индивидуальный предприниматель, предоставляющая услуги в том числе в сфере здравоохранения. Об этом сообщает РИА Новости.

По данным украинского сервиса аналитики предприятий YouControl, Аникиевич была зарегистрирована как индивидуальный предприниматель с 2024 года. Основной вид деятельности — «предоставление других индивидуальных услуг», в качестве дополнительных указана «другая деятельность в сфере здравоохранения».

До этого украинское издание Hromadske со ссылкой на заявление прокурора сообщило, что Ермак переписывался с человеком по имени «Вероника Феншуй Офис», обсуждая возможные назначения, а также присылал неизвестному адресату даты рождения кандидатов.

11 мая сотрудники Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) предъявили Ермаку обвинения в отмывании 460 млн гривен (около $10,5 млн) на строительстве элитного коттеджного посёлка в Киевской области. Сам бывший чиновник свою вину отрицает. Подробнее – в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог объяснил, почему НАБУ взялось за Ермака.

 
