Польша выразила готовность принять войска США для укрепления НАТО

Глава МО Польши Косиняк-Камыш: Польша готова принять солдат США
Польша готова принять выведенных из Германии американских солдат для укрепления восточного фланга НАТО. Об этом в соцсети X написал министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

«Польско-американский альянс — основа нашей безопасности. Польша готова принять дополнительные американские войска для укрепления восточного фланга НАТО и еще лучшей защиты Европы», — отметил он.

29 апреля президент США Дональд Трамп допустил сокращение американских войск в Германии. Затем стало известно о выводе около пяти тысяч американских солдат из ФРГ в течение года. По состоянию на декабрь 2025 года на американских военных базах в Германии находилось более 36 тысяч военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов.

8 мая Трамп заявил, что он мог бы перебросить американских военных из Германии в Польшу.

Также 10 апреля издание Wirtualna Polska писало, что в Польше идут разговоры о переброске военных США в республику из других стран-членов НАТО.

Ранее в бундесвере высказались о выводе американских солдат из Германии.

 
