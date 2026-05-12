В Германии заверили, что не беспокоятся о выводе солдат США

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Германия не беспокоится относительно планов США вывести 5000 солдат из страны. Его слова приводит Politico.

Он заявил, что Берлин «совершенно не беспокоится» о судьбе военных, «поскольку их не будут выводить», а скорее всего передислоцируют в Польшу или Румынию.

«Они будут размещены в качестве знака сдерживания и решимости гораздо дальше на восток в Европе. Будь то Польша или Румыния, это не является предметом беспокойства, это вопрос силы, чтобы перебросить войска – высококвалифицированных, очень хорошо обученных солдат – на восточный фланг», – сказал Кизеветтер.

29 апреля президент США допустил сокращение американского контингента в Германии. После этого стало известно, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. При этом всего по состоянию на декабрь 2025 года на американских военных базах в ФРГ находилось более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов. Американские СМИ сообщили, что вывод солдат займет от полугода до года.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Ранее Украина предложила ФРГ свои услуги на фоне возможного отказа США передавать Tomahawk.