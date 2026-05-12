Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В Германии заверили, что не беспокоятся о выводе солдат США

Депутат бундестага Кизеветтер: Германия не беспокоится из-за вывода солдат США
Monika Skolimowska/Global Look Press

Депутат бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявил, что Германия не беспокоится относительно планов США вывести 5000 солдат из страны. Его слова приводит Politico.

Он заявил, что Берлин «совершенно не беспокоится» о судьбе военных, «поскольку их не будут выводить», а скорее всего передислоцируют в Польшу или Румынию.

«Они будут размещены в качестве знака сдерживания и решимости гораздо дальше на восток в Европе. Будь то Польша или Румыния, это не является предметом беспокойства, это вопрос силы, чтобы перебросить войска – высококвалифицированных, очень хорошо обученных солдат – на восточный фланг», – сказал Кизеветтер.

29 апреля президент США допустил сокращение американского контингента в Германии. После этого стало известно, что США выведут около пяти тысяч военнослужащих из Германии в течение года. При этом всего по состоянию на декабрь 2025 года на американских военных базах в ФРГ находилось более 36 тысяч американских военных и еще почти 1,5 тысячи резервистов. Американские СМИ сообщили, что вывод солдат займет от полугода до года.

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подчеркнул, что Европа должна взять на себя большую ответственность за свою безопасность.

Ранее Украина предложила ФРГ свои услуги на фоне возможного отказа США передавать Tomahawk.

 
Теперь вы знаете
Смертность до 60%, вакцины нет. Станет ли хантавирус причиной новой пандемии?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!