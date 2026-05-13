В США рассказали, что показали перемирия на Украине и в Иране

Во второй срок президента США Дональда Трампа временные перемирия стали частью политической дипломатии, а не «прелюдией» к прочному урегулированию, что показали прекращения огня на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

По мнению аналитиков, последнее перемирие между Россией и Украиной продемонстрировало, что идея прекращения огня изменилась и превратилась в политический инструмент, который связан с информационной повесткой. Также «разрыв между прекращением огня и мирными процессами» показали и конфликты на Ближнем Востоке, отметило издание.

«Здесь акцент делается на отдельных вирусных моментах, которые привлекают внимание СМИ к политическим лидерам. <…> Все недавние соглашения о прекращении огня — между США и Ираном, Израилем и Ливаном, Израилем и сектором Газа, а также Россией и Украиной — отличаются от обычной практики мирного процесса», — отметил профессор Института международных исследований мира им. Крока при Университете Нотр-Дам Мадхав Джоши.

Он также подчеркнул, что последнему российско-украинскому перемирию не хватило для продолжения необходимых «зацепок» для успеха, а именно независимого контроля и содержательной политической основы.

Профессор Джорджтаунского университета Дэниел Байман отметил, что проблемы с перемириями вызваны «нехваткой терпения» у Трампа к «изнурительному, нестабильным» характеру дипломатии. По его словам, для Трампа прекращение огня «равносильно» миру.

Издание отмечает, что Вашингтон «в значительной степени» отказался от принципа, согласно которому прекращение огня должно создать «физическое и политическое пространство для изнурительных переговоров».

12 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина после окончания перемирия, которое продлилось с 9 по 11 мая, будет действовать «зеркально» в ответ на шаги России. Также он призвал Москву «сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня».

11 мая издание Kyiv Independent сообщило, что США пытаются выступить посредником в достижении временного соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с России.

12 мая глава евродипломатии Кая Каллас также отметила, что Евросоюз готов задействовать спутники для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня в случае достижения мира на Украине.

Ранее на Западе заявили, что Россия и Украина утратили интерес к мирным переговорам.