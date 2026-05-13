Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

В США рассказали, что показали перемирия на Украине и в Иране

NYT: соглашения о прекращении огня утратили свой смысл при Трампе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Во второй срок президента США Дональда Трампа временные перемирия стали частью политической дипломатии, а не «прелюдией» к прочному урегулированию, что показали прекращения огня на Украине и на Ближнем Востоке. Об этом пишет газета New York Times (NYT).

По мнению аналитиков, последнее перемирие между Россией и Украиной продемонстрировало, что идея прекращения огня изменилась и превратилась в политический инструмент, который связан с информационной повесткой. Также «разрыв между прекращением огня и мирными процессами» показали и конфликты на Ближнем Востоке, отметило издание.

«Здесь акцент делается на отдельных вирусных моментах, которые привлекают внимание СМИ к политическим лидерам. <…> Все недавние соглашения о прекращении огня — между США и Ираном, Израилем и Ливаном, Израилем и сектором Газа, а также Россией и Украиной — отличаются от обычной практики мирного процесса», — отметил профессор Института международных исследований мира им. Крока при Университете Нотр-Дам Мадхав Джоши.

Он также подчеркнул, что последнему российско-украинскому перемирию не хватило для продолжения необходимых «зацепок» для успеха, а именно независимого контроля и содержательной политической основы.

Профессор Джорджтаунского университета Дэниел Байман отметил, что проблемы с перемириями вызваны «нехваткой терпения» у Трампа к «изнурительному, нестабильным» характеру дипломатии. По его словам, для Трампа прекращение огня «равносильно» миру.

Издание отмечает, что Вашингтон «в значительной степени» отказался от принципа, согласно которому прекращение огня должно создать «физическое и политическое пространство для изнурительных переговоров».

12 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина после окончания перемирия, которое продлилось с 9 по 11 мая, будет действовать «зеркально» в ответ на шаги России. Также он призвал Москву «сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня».

11 мая издание Kyiv Independent сообщило, что США пытаются выступить посредником в достижении временного соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с России.

12 мая глава евродипломатии Кая Каллас также отметила, что Евросоюз готов задействовать спутники для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня в случае достижения мира на Украине.

Ранее на Западе заявили, что Россия и Украина утратили интерес к мирным переговорам.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!