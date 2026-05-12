Евросоюз захотел мониторить прекращения огня на Украине со спутников после перемирия

Каллас: ЕС готов мониторить ситуацию на Украине со спутников после перемирия

Европейский союз готов задействовать спутники для наблюдения за соблюдением режима прекращения огня в случае достижения перемирия на Украине. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас.

По ее словам, Брюссель продолжает работать над гарантиями безопасности, которые Киев получит после того, как Россия и Украина договорятся о мире.

«Это включает усиление Спутникового центра ЕС, чтобы он также мог оказывать поддержку для мониторинга прекращения огня», — сказала Каллас.

До этого президенты Словакии, Чехии и Австрии Петер Пеллегрини, Петр Павел и Александер Ван дер Беллен выступили за налаживание диалога между Евросоюзом и Россией по Украине. По словам Пеллегрини, Брюссель должен назначить авторитетного представителя для переговоров с Россией, иначе Европа останется в роли стороннего наблюдателя и будет лишь смотреть на то, какие соглашения заключат Вашингтон, Москва и Киев.

9 мая в ходе пресс-конференции после Парада Победы президент России Владимир Путин заявил, что оптимальным переговорщиком от ЕС мог бы стать экс-канцлер Германии Герхард Шредер. После этого Каллас допустила, что может стать представителем ЕС в диалоге с Россией, поскольку, по ее мнению, сумеет «распознать ловушки, которые расставляет Россия».

Ранее в Германии нашли замену Шредеру на роль переговорщика с Россией.