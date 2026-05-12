Зеленский пообещал действовать «зеркально» после окончания перемирия

Зеленский: Россия должна сделать шаг к длительному прекращению огня
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина после окончания перемирия будет действовать «зеркально» в ответ на все действия России. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По его словам, Россия «сама выбрала закончить частичную тишину», которая «сохранялась несколько дней», и теперь Украина будет действовать «зеркально». Также Зеленский призвал Москву «сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня».

«Мы говорили о том, что будем действовать зеркально в ответ на все российские шаги. Россия должна закончить эту войну, и именно она должна сделать шаг к реальному, длительному прекращению огня. Пока этого не произошло, санкции против Москвы нужны и должны продолжать работать и усиливаться», — отметил он.

Также в посте Зеленский призвал партнеров не оставаться «в стороне», не допускать послаблений в отношении России и продолжать «совместную работу ради безопасности, справедливости и надежного мира».

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной, которое продлилось с 9 по 11 мая. 9 мая помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков заявил, что между Россией и Украиной нет договоренности о продлении перемирия.

11 мая издание Kyiv Independent сообщило, что США пытаются выступить посредником в достижении временного соглашения о прекращении огня между Россией и Украиной в обмен на снятие санкций с Москвы.

Ранее Украина предложила России прекратить удары по аэропортам.

 
