Стало известно о миллионах поставляемых Украине боеприпасов из дружественной РФ страны

Пеллегрини: Словакия нарастит объемы поставок боеприпасов Украине
Словакия готова нарастить объемы поставок боеприпасов Украине на коммерческой основе. Об этом заявил президент республики Петер Пеллегрини, пишет РИА Новости.

«На коммерческой основе на Украину мы поставляем боеприпасы в количестве, исчисляемом миллионами, и это количество будет в будущем расти», — сказал глава государства.

По его словам, благодаря значительным инвестициям в оборонно-промышленный комплекс Словакия стала одним из главных производителей боеприпасов в рамках НАТО.

До этого премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что страна не поддержит никаких военных кредитов для Украины и не будет давать бесплатно оружие. Однако политик добавил, что если кто-то захочет что-то купить у Словакии, то «пусть купит».

Фицо ранее заявил, что без переговоров на уровне лидеров военный конфликт между Россией и Украиной не закончится. Премьер Словакии отметил, что сторонам нужно искать мирное решение, «даже если это не нравится части европейских политиков».

На этом фоне Фицо призывал украинского лидера Владимира Зеленского позвонить президенту России Владимиру Путину, если он заинтересован во встрече с ним.

Ранее Путин пообещал, что РФ будет делать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике.

 
