Фицо раскрыл детали разговора с Путиным о Зеленском

Фицо подтвердил, что передал Путину предложение о личной встрече с Зеленским

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо на видео, опубликованном в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), раскрыл, о чем говорил с президентом России Владимиром Путиным во время поездки в Москву 9 мая. В частности, он подтвердил, что передал главе РФ слова украинского лидера Владимира Зеленского о готовности встретиться «в любом формате».

Фицо считает, что без переговоров на уровне лидеров военный конфликт между Россией и Украиной не закончится. Премьер Словакии отметил, что сторонам нужно искать мирное решение, «даже если это не нравится части европейских политиков».

«Ответ [Путина] очевиден. Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться по телефону со своим российским коллегой», — сказал Фицо.

Кроме украинского конфликта Фицо обсудил с Путиным сотрудничество Словакии и России в сфере энергетики.

9 мая Владимир Путин на брифинге после встречи с Фицо рассказал, что словацкий премьер передал ему слова о готовности Зеленского к встрече. Российский лидер пояснил, что речь не идет об «особом послании», а о готовности Зеленского к личной встрече он слышит не в первый раз. Путин подчеркнул, что никогда от нее не отказывался. Однако эта встреча возможна только после достижения окончательных договоренностей о мирном соглашении, добавил глава государства.

Ранее в Кремле высказались о продлении перемирия с Украиной.

 
