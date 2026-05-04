Фицо отказался бесплатно давать Украине оружие, но она может его купить

Darko Vojinovic/AP

Словакия не поддержит никаких военных кредитов для Украины. Об этом заявил премьер-министр страны Роберт Фицо во время общения с журналистами 4 мая, передает РИА Новости.

«Словакия не будет поддерживать никаких военных кредитов для Украины и не будет давать бесплатно Украине никакого оружия», — подчеркнул Фицо.

При этом он добавил, что если кто-то захочет что-то купить у Словакии, то «пусть купит».

До этого Фицо напомнил, что как председатель правительства Словакии отказался поддерживать кредит на €90 млрд для Украины и предпринял юридические шаги для того, чтобы республика не участвовала в этой выплате.

22 апреля ЕС одобрил кредит для Украины на €90 млрд на 2026–2027 годы. Из этих средств €60 млрд пойдут на оружие и €30 млрд на бюджетные нужды Украины. Ожидается, что выплачивать кредит предстоит самому ЕС, поскольку Киев не способен обслуживать свои долги.

Ранее Макрон назвал «мощным сигналом» России новый кредит Украине.

 
