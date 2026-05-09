Путин пообещал удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

Путин: РФ будет делать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике

Россия намерена предпринять все меры, чтобы обеспечить потребности Словакии в энергоресурсах. Об этом Владимир Путин заявил на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, пишет РИА Новости.

Президент отметил заинтересованность словацкой стороны в сотрудничестве, в том числе в энергетической сфере, и подчеркнул готовность Москвы «делать все» ради удовлетворения запросов Братиславы. Путин также добавил, что Россия рассчитывает на взаимодействие не только в энергетике, но и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, глава государства обратил внимание на ухудшение торговых показателей. Товарооборот между двумя странами, по его словам, снизился и в прошлом, и в текущем году. Путин пояснил, что причины этого известны, а визит Фицо, как он надеется, поможет определить шаги, необходимые для восстановления торговых отношений и их дальнейшего развития.

9 мая Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Премьер Словакии поблагодарил Путина за гостеприимство.

Ранее Путин пошутил о долгом пути Фицо в Россию.