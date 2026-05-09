Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
День Победы — 2026Ограничения интернета в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Политика

Путин пообещал удовлетворить потребности Словакии в энергоресурсах

Путин: РФ будет делать все для удовлетворения потребностей Словакии в энергетике
Sputnik/Gavriil Grigorov/Reuters

Россия намерена предпринять все меры, чтобы обеспечить потребности Словакии в энергоресурсах. Об этом Владимир Путин заявил на переговорах с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, пишет РИА Новости.

Президент отметил заинтересованность словацкой стороны в сотрудничестве, в том числе в энергетической сфере, и подчеркнул готовность Москвы «делать все» ради удовлетворения запросов Братиславы. Путин также добавил, что Россия рассчитывает на взаимодействие не только в энергетике, но и по другим направлениям, представляющим взаимный интерес.

Кроме того, глава государства обратил внимание на ухудшение торговых показателей. Товарооборот между двумя странами, по его словам, снизился и в прошлом, и в текущем году. Путин пояснил, что причины этого известны, а визит Фицо, как он надеется, поможет определить шаги, необходимые для восстановления торговых отношений и их дальнейшего развития.

9 мая Фицо прибыл в Москву для участия в мероприятиях по случаю 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Премьер Словакии поблагодарил Путина за гостеприимство.

Ранее Путин пошутил о долгом пути Фицо в Россию.

 
Теперь вы знаете
7 фактов о Дне Победы: почему в Европе он 8 мая, что сделали со штандартом Гитлера и каким был первый салют
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!