Фицо дал совет Зеленскому

Украинский лидер Владимир Зеленский должен позвонить президенту России Владимиру Путину, если он заинтересован во встрече с ним. Такой совет дал премьер-министр Словакии Роберт Фицо в соцсети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Если украинский президент заинтересован во встрече, он должен связаться по телефону со своим российским коллегой», — заявил Фицо.

Он также назвал ошибкой отказ Европы от диалога с Россией. По словам Фицо, от европейских лидеров исходит только «поддержка войны», в чем Словакия участвовать не хочет.

До этого Фицо рассказал, что во время встречи с Путиным 9 мая в Москве передал ему слова Зеленского о готовности встретиться «в любом формате».

Накануне российский лидер сообщал, что словацкий премьер действительно передавал ему подобное предложение Зеленского. Путин отметил, что никогда не отказывался от встречи с украинским политиком, однако для начала необходимо достичь окончательных договоренностей о мирном соглашении, добавил глава государства.

В офисе президента Украины также подтверждали готовность Зеленского встретиться с Путиным где угодно, но не в Москве. В офисе Зеленского объяснили это тем, что «Москва является столицей враждебного Киеву государства».

Ранее Путин и Трамп сошлись в оценке поведения Зеленского.