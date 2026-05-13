Путин рассказал о развитиии стратегических ядерных сил России

Российская Федераци продолжит совершенствовать свои стратегические ядерные силы. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

13 мая глава государства прибыл с визитом в Московский институт теплотехники (МИТ), где были разработаны ядерные ракетные комплексы «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава».

Президент подчеркнул, что Россия продолжит создание новых ракетных комплексов, которые смогут справиться со всеми новейшими и будущими системами противоракетной обороны.

Накануне командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев доложил Путину об успешном пуске ракетного комплекса «Сармат». По случаю успешного испытания оружия президент заявил, что Россия постепенно реализует концепцию развития ядерных сил. Глава государства также отметил, что комплекс «Орешник» может быть оснащен ядерными боеголовками.

Ранее Россия заявила, что для нее важны все аспекты контроля над ядерными вооружениями.