Путину доложили об успешном испытании ракеты «Сармат»

Российские военные провели успешный пуск новейшей ракеты «Сармат». Об этом доложил президенту РФ Владимиру Путину командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев, пишет РИА Новости.

По словам Каракаева, комплекс «Сармат» превосходит своего предшественника — ракету «Воевода» — по дальности полета, забрасываемому весу, готовности к пуску и комплексу средств преодоления противоракетной обороны.

Командующий РВСН добавил, что развертывание пусковых установок нового комплекса существенно усилит возможности наземной группировки стратегических ядерных сил России.

Путин заявил, что «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство уже до конца текущего года. Он отметил, что дальность применения новой ракеты может превышать 35 тысяч километров. По его словам, «Сармат» способен двигаться не только по баллистической, но и по суборбитальной траектории, что значительно усложняет его перехват. Глава государства также подчеркнул, что мощность ракеты более чем в четыре раза превосходит аналогичные западные разработки.

«Сармат» представляет собой стратегический ракетный комплекс с жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой тяжелого класса. Масса одной ракеты превышает 200 тонн.

Ранее в Кремле заявили, что Россия не принимает участия в гонке вооружений.