Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Путин рассказал о реализации концепции развития ядерных сил

Путин: РФ поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил
kremlin.ru

Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил», — сказал он в заявлении по поводу успешного испытания ракеты «Сармат».

Путин также отметил, что комплекс «Орешник» может быть оснащен ядерными боеголовками.

12 мая директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник сказал, что предложение президента Российской Федерации о встрече стран «ядерной пятерки» становится актуальным в современном международном кризисе.

В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас настало самое время, чтобы реализовать идею Путина о созыве саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН. Дипломат напомнил, что глава государства предлагал созвать саммит уже достаточно давно — еще до пандемии коронавируса.

«Ядерной пятеркой» называют неформальное объединение государств, которые обладают ядерным оружием: РФ, КНР, Великобритания, США и Франция.

Ранее Россия заявила, что для нее важны все аспекты контроля над ядерными вооружениями.

 
Теперь вы знаете
«С ОМОНом дверь выносят». Как выбить долг с близкого человека и не стать врагом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!