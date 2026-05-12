Путин рассказал о реализации концепции развития ядерных сил

Россия поэтапно реализует концепцию развития ядерных сил. Об этом заявил глава государства Владимир Путин, его слова передает РИА Новости.

«Мы поэтапно реализуем принятую в связи с этим программу развития ядерных сил», — сказал он в заявлении по поводу успешного испытания ракеты «Сармат».

Путин также отметил, что комплекс «Орешник» может быть оснащен ядерными боеголовками.

12 мая директор третьего департамента СНГ МИД РФ Александр Стерник сказал, что предложение президента Российской Федерации о встрече стран «ядерной пятерки» становится актуальным в современном международном кризисе.

В марте министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что сейчас настало самое время, чтобы реализовать идею Путина о созыве саммита «пятерки» Совета Безопасности ООН. Дипломат напомнил, что глава государства предлагал созвать саммит уже достаточно давно — еще до пандемии коронавируса.

«Ядерной пятеркой» называют неформальное объединение государств, которые обладают ядерным оружием: РФ, КНР, Великобритания, США и Франция.

Ранее Россия заявила, что для нее важны все аспекты контроля над ядерными вооружениями.