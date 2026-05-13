Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
 (обновлено  )
Политика

Президент Польши увидел заинтересованность России в мире

Президент Польши Навроцкий: мир начинает быть в интересах России
Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

Окончание конфликта на Украине «начинает быть в интересах России». Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время пресс-конференции в Бухаресте, пишет «Укринформ».

«Мы видим, что мир, как я понимаю, начинает быть также в интересах Российской Федерации. <…> Однако к словам Владимира Путина следует относиться с глубоким скептицизмом, и я думаю, что потенциальный мир на Украине находится в руках других переговорщиков», — отметил Навроцкий.

Он также подчеркнул, что большинство лидеров европейских стран стремятся к «длительному и справедливому миру» на Украине.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что СВО может закончиться в любой момент, и для этого нужно только, чтобы президент Украины Владимир Зеленский «взял на себя ответственность» и принял необходимые решения.

13 мая Песков также подчеркнул, что для прекращения огня нужно, чтобы Зеленский отдал приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов.

Ранее Навроцкий назвал спецоперацию России на Украине прямым вызовом «евроатлантическому порядку безопасности».

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!