Президент Польши увидел заинтересованность России в мире

Окончание конфликта на Украине «начинает быть в интересах России». Об этом заявил президент Польши Кароль Навроцкий во время пресс-конференции в Бухаресте, пишет «Укринформ».

«Мы видим, что мир, как я понимаю, начинает быть также в интересах Российской Федерации. <…> Однако к словам Владимира Путина следует относиться с глубоким скептицизмом, и я думаю, что потенциальный мир на Украине находится в руках других переговорщиков», — отметил Навроцкий.

Он также подчеркнул, что большинство лидеров европейских стран стремятся к «длительному и справедливому миру» на Украине.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что конфликт на Украине приближается к своему завершению. Затем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что СВО может закончиться в любой момент, и для этого нужно только, чтобы президент Украины Владимир Зеленский «взял на себя ответственность» и принял необходимые решения.

13 мая Песков также подчеркнул, что для прекращения огня нужно, чтобы Зеленский отдал приказ ВСУ покинуть территорию российских регионов.

Ранее Навроцкий назвал спецоперацию России на Украине прямым вызовом «евроатлантическому порядку безопасности».