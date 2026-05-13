Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Президент Польши назвал СВО вызовом «евроатлантическому порядку»

Президент Польши Навроцкий назвал СВО вызовом евроатлантическому порядку
Brian Snyder/Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал спецоперацию России на Украине прямым вызовом «евроатлантическому порядку безопасности». Его слова приводит The Guardian.

«Мы предупреждали, что ревизионизм России не является временным; мы предупреждали, что имперское мышление вернулось в Европу и что сдерживание не может существовать только на бумаге. Сегодня никто не может сказать, что его не предупреждали», – заявил Навроцкий.

По его словам, события на Украине не являются «изолированным конфликтом», поскольку это «прямой вызов всему евроатлантическому порядку безопасности».

В связи с этим президент Польши считает, что на предстоящем саммите в Анкаре НАТО нужно послать сигнал о своей готовности. Североатлантический альянс должен показать, что «будет защищать каждый сантиметр территории союзников», сказал Навроцкий.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне считает, что помимо России угрозой для военного блока являются террористические группировки.

Ранее глава МИД Украины обозначил «красные линии» по соглашению с Россией.

 
Теперь вы знаете
Боюсь, что меня заменит ИИ: что делать, чтобы не потерять работу в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!