Президент Польши назвал СВО вызовом «евроатлантическому порядку»

Президент Польши Кароль Навроцкий назвал спецоперацию России на Украине прямым вызовом «евроатлантическому порядку безопасности». Его слова приводит The Guardian.

«Мы предупреждали, что ревизионизм России не является временным; мы предупреждали, что имперское мышление вернулось в Европу и что сдерживание не может существовать только на бумаге. Сегодня никто не может сказать, что его не предупреждали», – заявил Навроцкий.

По его словам, события на Украине не являются «изолированным конфликтом», поскольку это «прямой вызов всему евроатлантическому порядку безопасности».

В связи с этим президент Польши считает, что на предстоящем саммите в Анкаре НАТО нужно послать сигнал о своей готовности. Североатлантический альянс должен показать, что «будет защищать каждый сантиметр территории союзников», сказал Навроцкий.

До этого глава военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, что Североатлантический альянс считает Россию «угрозой номер один» и будет противостоять ей. По его словам, «российская военная машина» будет только расти, и НАТО будет противостоять этому, развивая собственные возможностями. Драгоне считает, что помимо России угрозой для военного блока являются террористические группировки.

Ранее глава МИД Украины обозначил «красные линии» по соглашению с Россией.