Стало известно, когда европейцы хотят создать список требований к России

Европейские страны хотят согласовать список требований к России в конце мая и иметь его в готовом виде в июне. Об этом пишет издание «Телеграф».

Сообщается, что пункты будут согласованы на неформальной встрече министров иностранных дел европейских стран на Кипре. И целью европейцев будет, чтобы Россия согласилась на «какие-нибудь уступки».

«В слитых черновиках списка говорилось, что в случае сокращения численности украинской армии или ее выхода из отдельных районов Россия должна сделать то же самое», — пишет издание.

Также СМИ отмечает, что, по мнению европейцев, Москва должна будет согласиться на «демилитаризацию» занятых территорий в конфликте на Украине. Документ с «собственным видением условий безопасности на континенте» европейские страны хотят иметь «приблизительно в июне», отмечает издание.

До этого глава евродипломатии Кая Каллас также заявила о том, что Европа намерена сформулировать список требований к России, среди которых может быть пункт о выводе российских войск из Приднестровья. 11 мая Каллас также допустила, что выступит в качестве переговорщика от ЕС в будущем диалоге с Россией.

9 мая президент России Владимир Путин заявил, что хотел бы видеть экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера переговорщиком от Европы. Каллас отвергла кандидатуру Шредера.

12 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что в возможных переговорах Евросоюза с Россией могут принять участие любые представители ЕС, и в первую очередь важно наличие политического желания возобновить диалог.

Ранее в Совфеде упрекнули Каллас в непрофессионализме.

 
