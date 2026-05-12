Минобороны России сообщило о завершении режима прекращения огня

Режим прекращения огня завершен, Вооруженные силы (ВС) России продолжили проведение специальной военной операции. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Согласно заявлению ведомства, до полуночи 11 мая российские военные соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях.

10 мая Минобороны России сообщало, что с момента установления перемирия в зоне специальной военной операции было зарегистрировано свыше 16 тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны украинских войск.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.

10 мая Путин заявил, что российская сторона не оставила без внимания угрозы главы Украины Владимира Зеленского нанести удар по параду на Красной площади в Москве.

Ранее в Кремле заявили, что Путин всегда будет рад видеть Трампа в Москве.