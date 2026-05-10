Путин рассказал о реакции Москвы на провокационные заявления Киева

Российская сторона не оставила без внимания угрозы главы Украины Владимира Зеленского нанести удар по параду на Красной площади в Москве, сообщил президент РФ Владимир Путин. Его слова передает РИА Новости.

«Москва не ограничивалась заявлением Минобороны в ответ на провокационные заявления Киева, была нота и со стороны МИД», — рассказал глава государства в ходе пресс-конференции.

Он отметил, что обсуждал возможные последствия атаки со стороны Украины с представителями ряда третьих стран. Среди них — Китай, Индия, Соединенные Штаты и несколько других государств.

В начале текущей недели Зеленский допустил возможность удара по Красной площади в Москве, когда на ней будет проходить парад в честь 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. На этом фоне министерство обороны РФ предупредило, что российские войска нанесут ответный удар по центру Киева, если украинская сторона попробует сорвать празднование 9 мая.

Позднее американский лидер объявил, что РФ и Украина согласились на трехдневное перемирие в связи с празднованием Дня Победы. Режим прекращения огня продлится с 9 по 11 мая. Кроме того, стороны договорились обменяться военнопленными. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин выступил с речью на военном параде в Москве.

 
