Минобороны РФ назвало число нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ

МО: более 16 тысяч нарушений ВСУ зафиксировано в зоне СВО с начала перемирия

С момента установления перемирия в зоне специальной военной операции зарегистрировано свыше 16 тысяч нарушений режима прекращения огня со стороны украинских войск. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

По информации ведомства, за последние сутки Вооруруженные силы Украины (ВСУ) 676 раз обстреляли позиций российских войск из артиллерийских орудий, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Кроме того, ВСУ нанесли 6 331 удар с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Как передает пресс-служба Минобороны, украинские войска также восемь раз атаковали позиций российских подразделений. Всего в зоне специальной военной операции зафиксировано 16 071 нарушение действия режима прекращения огня.

8 мая президент США Дональд Трамп объявил о трехдневном перемирии между Россией и Украиной. По его словам, прекращение огня продлится 9, 10 и 11 мая, также стороны обменяются военнопленными в формате «1000 на 1000». Как заявил помощник президента РФ Владимира Путина Юрий Ушаков, соглашение стало возможным благодаря прямым переговорам Москвы и Вашингтона, а также консультациям американской стороны с украинским руководством.

До этого президент Украины Владимир Зеленский дал понять, что Киев поддержит трехдневное перемирие, о котором говорил Трамп. Однако он уточнил, что украинская сторона будет соблюдать режим прекращения огня при условии отсутствия ударов со стороны Российской Федерации.

