В Кремле заявили, что Путин всегда будет рад видеть Трампа в Москве

Песков: приглашение Трампу посетить РФ в силе, Путин будет рад ему

Приглашение президенту США Дональду Трампу посетить Россию остается в силе. Российский лидер Владимир Путин будет рад видеть американского коллегу в Москве, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

«Я не сомневаюсь, что президент России всегда будет рад встретить своего американского коллегу в Москве. Он говорит ему, кстати, об этом каждый раз во время телефонных разговоров», — сказал представитель Кремля.

30 апреля главы государств провели телефонный разговор, он продлился почти полтора часа. Главы двух государств обсудили урегулирование украинского конфликта. В частности, они сошлись в оценке поведения «киевского режима» во главе с президентом Украины Владимиром Зеленским. Президенты РФ и США считают, что украинские власти, подстрекаемые европейцами, ведут линию на затягивание конфликта.

Путин и Трамп в ходе беседы также условились и далее поддерживать контакты, как личные, так и на уровне своих помощников и представителей.

Позже Песков сказал, что «есть взаимное приглашение, президенты упоминали об этом. Но пока конкретного понимания на этот счет нет».

