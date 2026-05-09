Экс-соратница Зеленского Мендель рассказала об обмане Зеленского

Tarasov/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Обман Зеленского о возможности ускоренного вступления в ЕС превращается в «ужасную трагедию для украинцев», так как «на его основе» затягивается конфликт, а украинские власти игнорируют реальные требования для вступления в ЕС. Об этом бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель написала в соцсети X.

Мендель прокомментировала публикацию издания Politico, которое написало, что в Европе считают высокомерной риторику Зеленского по поводу ускоренного вступления Украины в ЕС, а отношения Киева с Брюсселем сейчас находятся на «низшей точке» с начала военного конфликта на Украине.

«Невероятно убедительная и талантливая актерская харизма Зеленского убеждает людей в том, что вступление Украины в НАТО или ЕС — это всего лишь политический вопрос. Но это не так. Этот, на первый взгляд, незначительный обман на самом деле обернулся страшной трагедией для украинцев. Потому что именно на основе этого обмана откладывается окончание войны, в то время как украинские власти игнорируют требования о вступлении в ЕС», — написала Мендель.

По ее словам, для многих Украина уже стала «страной невежества», а «назойливые» требования Зеленского уже «втягивали его» в неприятности как с президентом США Дональдом Трампом, так и с другими «весьма сочувствующими лидерами».

В апреле Зеленский потребовал от ЕС назвать дату вступления Украины в Евросоюз и пригрозил, что Брюссель может потерять Киев.

Также в апреле Мендель отметила, что заявления Зеленского представляют собой «сбивчивую смесь случайных, постоянно меняющихся фраз».

В мае газета Financial Times сообщила, что требования Зеленского ускорить вступление в ЕС начали вызывать раздражение в европейских столицах и усилили напряженность между Киевом и Брюсселем.

Ранее в НАТО не увидели «военного решения» конфликта на Украине.

 
