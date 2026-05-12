Президент США Дональд Трамп может возобновить военные действия против Ирана. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на трех американских чиновников.

Портал пишет, что после консультаций со своими советниками по национальной безопасности Трамп должен принять решение о дальнейших действиях, среди которых есть и вариант возобновления боевых действий против Ирана.

«Американские чиновники заявляют, что Трамп хочет заключить сделку, которая положит конец войне, но отказ Ирана от многих его требований и его нежелание идти на существенные уступки в отношении своей ядерной программы вновь ставят военный вариант на стол переговоров», — пишет портал.

Два американских чиновника заявили, что Трамп склоняется к тому, чтобы предпринять военные действия против Ирана для усиления давления на Тегеран и принуждения его к уступкам по ядерной программе.

В публикации говорится, что американский президент рассматривает вариант с возобновлением недавно приостановленной операции «Проект Свобода» по сопровождению судов через Ормузский пролив, а другой вариант — как раз возобновление бомбардировок и нанесение ударов по 25% целей, которые США еще не поразили.

Также издание отмечает, что правительство Израиля хочет, чтобы Трамп приказал провести операцию для обеспечения безопасности иранских запасов обогащенного урана. При этом израильские чиновники отметили, что Трамп не решается отдать такой приказ, так как он является крайне рискованным.

Два американских чиновника отметили, что, по их мнению, Трамп не отдаст приказ о проведении военных действий против Ирана до тех пор, пока не вернется из Китая, где президент США, как ожидается, обсудит войну в Иране с председателем КНР Си Цзиньпином.

11 мая Трамп заявил, что даже не стал дочитывать до конца предложения Ирана, так как посчитал их «мусором». Официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи рассказывал, что в ответе Ирана на мирное предложение США содержались требования о прекращении конфликта, блокады и пиратства, о судоходстве в Ормузском проливе, разморозке иранских активов, а также о безопасности в регионе и в Ливане.

Спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф назвал план урегулирования конфликта из 14 пунктов безальтернативным. При этом Axios писал, что Трамп планирует отклонить последний проект соглашения о прекращении войны.

Ранее в США предположили, что войска ОАЭ могли нанести удары по иранской территории.