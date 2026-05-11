В США посчитали неуместным ответ Ирана по мирному соглашению

Президент США Дональд Трамп намерен отклонить ответ Ирана на последний проект соглашения Вашингтона о прекращении войны. Об этом сообщает издание Axios.

Американский лидер заявил изданию, что обсудил ответ иранской стороны во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам главы Белого дома, ему не понравилось письмо иранских властей. Он назвал документ неуместным.

10 мая агентство IRNA сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение американской стороны по урегулированию конфликта. По данным агентства ISNA, документ акцентирует внимание на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Третьего мая Вашингтон отправил Исламабаду ответ на предложение Тегерана, состоящее из 14 пунктов.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться в столице Пакистана Исламабаде на следующей неделе, с 11 по 17 мая.

10 мая посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи отметил, что в скором времени в переговорах между США и Ираном может произойти прорыв. Как сказал дипломат, текущий процесс вселяет надежду, что результатов удастся добиться до запланированного на середину мая визита американского лидера в Китай.

Ранее сообщалось, что Иран обсуждает с США вопрос урегулирования конфликта только через Пакистан.