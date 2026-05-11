Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

В США посчитали неуместным ответ Ирана по мирному соглашению

Axios: Трамп планирует отклонить ответ Ирана на мирное предложение США
Evan Vucci/AP

Президент США Дональд Трамп намерен отклонить ответ Ирана на последний проект соглашения Вашингтона о прекращении войны. Об этом сообщает издание Axios.

Американский лидер заявил изданию, что обсудил ответ иранской стороны во время телефонного разговора с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. По словам главы Белого дома, ему не понравилось письмо иранских властей. Он назвал документ неуместным.

10 мая агентство IRNA сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение американской стороны по урегулированию конфликта. По данным агентства ISNA, документ акцентирует внимание на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

Третьего мая Вашингтон отправил Исламабаду ответ на предложение Тегерана, состоящее из 14 пунктов.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться в столице Пакистана Исламабаде на следующей неделе, с 11 по 17 мая.

10 мая посол Пакистана в России Файсал Нияз Тирмизи отметил, что в скором времени в переговорах между США и Ираном может произойти прорыв. Как сказал дипломат, текущий процесс вселяет надежду, что результатов удастся добиться до запланированного на середину мая визита американского лидера в Китай.

Ранее сообщалось, что Иран обсуждает с США вопрос урегулирования конфликта только через Пакистан.

 
Теперь вы знаете
Аллергия или ОРВИ? Как понять истинную причину насморка весной и летом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!