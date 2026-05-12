В Иране назвали свой план урегулирования конфликта безальтернативным

Спикер парламента Ирана Мохаммед Багер Галибаф на своей странице в соцсети X назвал план урегулирования конфликта из 14 пунктов безальтернативным.

«Нет другого пути, кроме как принять права иранского народа, изложенные в предложении, которое состоит из 14 пунктов», — говорится в публикации.

По словам Галибафа, любые другие варианты будут недостаточными и неудачными. Кроме того, чем дольше США станут медлить, тем более серьезные последствия ждут американских налогоплательщиков, добавил спикер.

11 мая президент Дональд Трамп заявил, что не принимает ответ Ирана на американский проект соглашения по урегулированию конфликта, назвав позицию Тегерана «абсолютно неприемлемой». В Исламской Республике в ответ заявили, что реакция главы Белого дома «не имеет никакого значения» для переговорной группы страны.

До этого президент РФ Владимир Путин сообщил, что конфликт США и Израиля против Ирана является очень тяжелым и сложным.

