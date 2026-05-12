Война США и Израиля против Ирана
В США предположили, что войска ОАЭ могли нанести удары по иранской территории

WSJ: армия ОАЭ могла атаковать территорию Ирана
Армия Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) могла несколько раз атаковать территорию Ирана. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal (WSJ).

По словам собеседников издания, ОАЭ, в частности, могли нанести удар по нефтеперерабатывающему предприятию, расположенному на иранском острове Лаван. Хотя эта атака произошла в момент установления перемирия между США и Ираном, она не вызвала негативной реакции Вашингтона, который в тайне приветствовал присоединение ОАЭ к боевым действиям против Исламской Республики.

В статье отмечается, что с начала конфликта ОАЭ активнее других государств Персидского залива выступали за противостояние Тегерану и поддерживали тесное военное сотрудничество с Вашингтоном. Вооруженные силы страны оснащены современными истребителями западного производства и системами наблюдения.

4 мая министерство обороны ОАЭ сообщило, что военные зафиксировали запуск четырех крылатых ракет со стороны Ирана. В ведомстве отметили, что три ракеты были успешно перехвачены над территориальными водами, еще одна упала в море. Власти также пояснили, что звуки, которые раздались в различных районах ОАЭ, были «результатом успешного перехвата воздушных целей».

Ранее в школах ОАЭ ввели дистанционный режим работы.

 
