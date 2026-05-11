Трамп заявил, что не смог даже дочитать предложения Ирана

Трамп: я даже не стал дочитывать предложения Ирана

Президент США Дональд Трамп не стал дочитывать до конца предложения Ирана по урегулированию, поскольку посчитал их «мусором». Об этом пишет «Интерфакс».

«Я даже не дочитал их. Я решил, что не буду тратить свое время чтение», — сказал он.

Американский глава также назвал иранские предложения «грудой мусора».

До этого Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Исламской Республикой находится в невероятно слабом положении, есть только 1% вероятности его сохранения. Однако никаких сигналов о возобновлении боевых действий с его стороны не было.

10 мая агентство IRNA сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение американской стороны по урегулированию конфликта. По данным агентства ISNA, документ акцентирует внимание на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

9 мая президент России Владимир Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

Ранее Трамп пообещал забрать обогащенный уран из Ирана.