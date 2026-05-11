Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВспышка хантавируса
Политика

Трамп заявил, что не смог даже дочитать предложения Ирана

Трамп: я даже не стал дочитывать предложения Ирана
Chris Jackson/Pool via Reuters

Президент США Дональд Трамп не стал дочитывать до конца предложения Ирана по урегулированию, поскольку посчитал их «мусором». Об этом пишет «Интерфакс».

«Я даже не дочитал их. Я решил, что не буду тратить свое время чтение», — сказал он.

Американский глава также назвал иранские предложения «грудой мусора».

До этого Трамп заявил, что режим прекращения огня между США и Исламской Республикой находится в невероятно слабом положении, есть только 1% вероятности его сохранения. Однако никаких сигналов о возобновлении боевых действий с его стороны не было.

10 мая агентство IRNA сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение американской стороны по урегулированию конфликта. По данным агентства ISNA, документ акцентирует внимание на вопросах завершения войны и обеспечения безопасности судоходства в Персидском заливе и Ормузском проливе.

9 мая президент России Владимир Путин назвал конфликт Ирана и США очень тяжелым и сложным.

Ранее Трамп пообещал забрать обогащенный уран из Ирана.

 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 7 новых правил для поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!