МИД Ирана раскрыл требования по сделке с США

Ответ Ирана на предложение США включал в себя, в частности, требования безопасности в Ормузском проливе и разморозке иранских активов. Об этом сообщил официальный представитель МИД Ирана Исмаил Багаи, передает РИА Новости.

По его словам, ответ Тегерана содержал требования об остановке войны, прекращении блокады и пиратства, разморозке активов Ирана, которые «из-за давления США» оказались замороженными в банках. Кроме того, Иран требует обеспечить безопасное судоходство в Ормузском проливе и установить безопасность в регионе и Ливане.

Багаи подчеркнул, что требования иранских властей законны, разумны и ответственны.

6 мая США решили приостановить операцию «Проект Свобода», направленную на сопровождение судов в Ормузском проливе. Вашингтон заявил, что пошел на это по просьбе Пакистана и других стран, чтобы оценить возможность завершения переговоров с Ираном и заключения сделки. В Тегеране же приостановку объяснили «неудачей США в достижении своих целей».

С 28 февраля США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана. В начале апреля обе стороны конфликта объявили о прекращении огня. Прошедшие после этого в Исламабаде переговоры окончились безрезультатно, о возобновлении боевых действий не сообщалось, однако США начали блокаду иранских портов.

Ранее в Вашингтоне остались недовольны предложением Тегерана по урегулированию конфликта.