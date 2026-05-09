Ушаков заявил о паузе в трехсторонних переговорах по Украине

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Трехсторонние переговоры по Украине сейчас находятся на паузе, и когда они возобновятся — неизвестно. Об этом RT заявил помощник президента по международным делам Юрий Ушаков.

При этом он подчеркнул, что каждая сторона сейчас знает о тех действиях, которая она должна предпринять перед следующим раундом переговоров.

«Про переговоры никто не говорит. Пока что взята пауза. Еще время для договоренностей не достигнуто. Переговоры, наверное, возобновятся, но когда — ещё непонятно. Понятно, что каждая сторона должна сделать перед следующим раундом переговоров. Каждая сторона — я имею [в виду] в первую очередь, конечно, украинскую сторону. Она знает, что нужно сделать для того, чтобы следующий раунд был успешным», — сказал Ушаков.

8 мая президент США Дональд Трамп заявил, что будет готов направить своих переговорщиков в Москву, если сочтет это полезным для мирного процесса. Также госсекретарь США Марко Рубио сказал, что разрешение украинского конфликта застопорилось, однако США готовы сыграть «любую роль» в мирном процессе.

9 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что Москва была бы готова принять американскую делегацию для проведения переговоров по Украине.

Также 30 апреля Ушаков подчеркнул, что для завершения конфликта Зеленский должен «положительно отреагировать» на предложения России.

