Буданов заявил, что Зеленский готов к разговору с Путиным

Буданов: Зеленский готов к разговору с Путиным
V_Zelenskiy_official/Telegram

Президент Украины Владимир Зеленский готов к разговору с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом заявил глава офиса президента Украины Кирилл Буданов, передает LRT.

Украина пойдет на диалог, если Россия действительно готова к серьезному разговору, заявил он.

«Украина неоднократно подчеркивала и доказывала своими действиями — мы выступаем за завершение войны, за мир. Это официальная позиция Украины, которую поддерживает президент Украины», — сказал Буданов.

Накануне президент России Владимир Путин сказал, что «дело в украинском конфликте идет к завершению», вновь отметив, что не отказывается от встречи с Зеленским и готов к переговорам в Москве или в третьей стране, но в последнем случае — лишь для подписания итогового мирного договора.

При этом советник Офиса украинского лидера Сергей Лещенко отмечал, что Владимир Зеленский готов встретиться с Владимиром Путиным где угодно, но не в Москве. Он объяснил это тем, что «Москва является столицей враждебного Киеву государства».

Ранее на Западе заявили, что Украина больше не рассчитывает на США в переговорах с Россией.

 
