Трамп утверждает, что Иран сначала согласился отдать уран, но передумал

Президент США Дональд Трамп утверждает, что Тегеран сначала согласился передать Вашингтону свой обогащенный уран, но потом передумал. Об этом пишет ТАСС.

«Они мне сказали, что, во-первых, «вы это получите, но вам придется это доставать». Потому что объект сильно разрушен, и есть только две страны в мире, способные достать это», — сказал он.

Материалы находятся на объектах в Исфахане, Натанзе и Фордо, которые были атакованы Соединенными Штатами в 2025 году.

Трамп добавил, что позже иранская сторона изменила свое решение, поскольку не указала в документах намерения передать обогащенный уран американцам.

Президент также отметил, что режим прекращения огня между США и Ираном находится в невероятно слабом положении, есть только 1% вероятности его сохранения.

По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), новый раунд переговоров между США и Ираном может состояться в столице Пакистана Исламабаде на следующей неделе, с 11 по 17 мая.

Комментируя ситуацию, президент РФ Владимир Путин заявил, что конфликт США и Израиля против Ирана является очень тяжелым и сложным.

Ранее в США посчитали неуместным ответ Ирана по мирному соглашению.

 
