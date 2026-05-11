Захарова: Лондону пора вызывать санитаров после санкций против психбольницы

Британской стороне пора вызывать себе санитаров. Таким образом официальный представитель МИД России Мария Захарова в беседе с РИА Новости отреагировала на введение Лондоном санкций против психиатрической больницы в РФ.

«Когда правительство [премьера Великобритании Кира] Стармера вводит санкции против психиатрической больницы, пора Лондону вызывать себе санитаров», — сказала она.

11 мая Лондон объявил о введении новых ограничений в рамках антироссийских санкций. В список добавили 85 лиц и организаций. Под ограничения в том числе попали Севастопольский государственный университет, клиническая психиатрическая больница № 5 Симферополя, детский оздоровительный пансионат «Россия» и др.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что страна уже давно привыкла к санкциям. Он отметил, что Россию не запугать новыми ограничениями со стороны недружественных стран.

Президент России Владимир Путин ранее призывал не бояться санкций, «потому что кто боится — тот проигрывает». Глава государства заявил, что предпринимателям надо быть готовыми к любым действиям недоброжелателей и подчеркнул, что ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России.

Ранее Путин раскрыл число санкций, введенных против России.