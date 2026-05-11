Британия расширила санкции против России

Frank Augstein/AP

Великобритания ввела новые ограничения в рамках антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

«Добавлено 85 новых лиц, подпадающих под санкции в отношении России», — говорится в сообщении.

В частности, в список вошли министр спорта и туризма Донецкой народной республики Максим Швец, уполномоченная по правам ребенка в Херсонской области Ирина Кравченко, уполномоченный по правам ребенка в Новосибирской области Надежда Болтенко и др. Кроме того, в перечне значатся Институт развития интернета (ИРИ) и несколько организаций, расположенных в Крыму, среди них — Севастопольский государственный университет, клиническая психиатрическая больница № 5 Симферополя, детский оздоровительный пансионат «Россия» и др.

До этого, 5 мая, Великобритания расширила санкционный список еще на 18 позиций: в перечень вошли компании и физические лица из России, Белоруссии и Франции.

Ранее Кая Каллас сообщила, что министры иностранных дел стран — членов ЕС планируют 11 мая принять новые санкции в отношении РФ.

 
