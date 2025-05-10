Песков заявил, что Россия привыкла к санкциям

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что страна уже давно привыкла к санкциям.

Он заверил, что Россию не запугать новыми ограничениями со стороны недружественных стран.

Песков также уверен, что европейцев раздражает то, что лидеры многих стран решили разделить с Россией радость празднования 9 Мая и прибыли в Москву на День Победы. Поэтому, например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении крупнейшего с начала Россией военной операции на Украине пакета санкций именно в День Победы.

Также накануне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск начали угрожать России новыми санкциями в случае, если Москва не примет условия Киева для перемирия.

Главы Франции, Великобритании, Германии и Польши намерены продолжить давить на Россию, пока та не примет инициативу.

Ранее посол РФ в Британии назвал «беспомощными» новые санкции против Москвы.