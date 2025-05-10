Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков заявил, что Россия привыкла к санкциям

Песков: Россию не запугать новыми санкциями
close
Roman Naumov/Global Look Press

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным заявил, что страна уже давно привыкла к санкциям.

Он заверил, что Россию не запугать новыми ограничениями со стороны недружественных стран.

Песков также уверен, что европейцев раздражает то, что лидеры многих стран решили разделить с Россией радость празднования 9 Мая и прибыли в Москву на День Победы. Поэтому, например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер объявил о введении крупнейшего с начала Россией военной операции на Украине пакета санкций именно в День Победы.

Также накануне президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер Польши Дональд Туск начали угрожать России новыми санкциями в случае, если Москва не примет условия Киева для перемирия.

Главы Франции, Великобритании, Германии и Польши намерены продолжить давить на Россию, пока та не примет инициативу.

Ранее посол РФ в Британии назвал «беспомощными» новые санкции против Москвы.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами