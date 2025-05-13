«Только бы нам навредить»: Путин — о новых санкциях и возвращении иностранных компаний

Путин сообщил, что на него выходит бизнес Запада с просьбой вернуться в Россию

Владимир Путин по видеосвязи принял участие в XX съезде «Деловой России». Глава государства обсудил с бизнесменами российскую экономику и возвращение иностранных компаний, а также назвал «придурками» тех, кто вводит санкции против Российской Федерации. О чем еще говорил президент — в материале «Газеты.Ru».

О санкциях и ситуации в российской экономике

Президент России Владимир Путин заявил, что ни одна экономика в мире не является самодостаточной. Однако, по словам российского лидера, не нужно бояться возможных санкций, потому что кто боится — тот проигрывает.

Путин также призвал предпринимателей быть готовыми к любым действиям возможных будущих недоброжелателей и подчеркнул, что ведущие экономики мира впадают в рецессию только для того, чтобы навредить России.

«Они же в ущерб себе делают многие вещи. Кажется, что того-то и того-то не будут делать точно, потому что это им вредит. Но делают же, придурки! Ой, извините, пожалуйста. Ну а как?

В рецессию ведущие экономики мира впадают, только бы нам навредить. Куплю билет и не поеду, называется, назло кондуктору. Ну что это такое?» — отметил российский лидер.

Он также оценил слова министра экономического развития России Максима Решетникова о том, что Россию «не запугать» новыми возможными санкциями. Как рассказал Путин, российская экономика в последние годы показывает значительный рост и развивается. Он отметил, что это в «огромной степени» заслуга бизнеса.

«В позапрошлом году 4,1% роста ВВП. А в прошлом году — 4,3%. Сначала тоже правительство посчитало, посмотрело, думали, что 4,1%. Нет, все-таки после дополнительного подсчета выяснилось — 4,3%. Эти 0,2 тоже имеют значение», — уточнил президент России.

Глава государства также назвал и главную проблему российской экономики. По его словам, это высокая инфляция, которую нужно «придавить», но при этом «не создать условия, чтобы не заморозить саму экономику».

«Необходимо осуществить мягкую посадку, которая позволила бы добиться ситуации, при которой Центробанк понизил бы ключевую ставку», — пояснил российский лидер.

О возвращении иностранных компаний

Отдельно Путин затронул тему возвращения в Россию ушедших с рынка иностранных компаний. Он рассказал, что на него выходит крупный зарубежный бизнес с просьбами о возобновлении работы.

«Конечно, надо посмотреть, кто как себя вел. Кто-то нахамил, оскорблял нас, пускай сидит там где-то. Бог с ними. Но, хочу обратить внимание, вот Алексей (глава «Деловой России» Алексей Репик. — «Газета.Ru») сказал: «Кто-то там ВСУ деньги пересылал. Надо, чтобы они извинились». Нет. Вот этого точно недостаточно», — заявил российский лидер.

При этом Путин также отметил, что были компании, которые уходили с российского рынка «со слезами». Он предложил по-человечески относиться к таким брендам. В то же время глава государства подчеркнул, что на вопрос возвращения зарубежных компаний нужно смотреть с прагматической точки зрения.

«Выгодно нам? Значит, ее надо пускать. Невыгодно? Надо найти тысячу причин, почему ее здесь не должно быть <...> Мы должны учитывать поведение наших партнеров в предыдущие годы», — добавил российский лидер.

О российских добровольцах

Кроме этого, Путин также уделил внимание теме спецоперации. Он отметил, что в то время, как украинские власти занимаются принудительной мобилизацией и «людей, как собак, вылавливают на улице», в России в спецоперации участвуют добровольцы.

«Там (на Украине. – «Газета.Ru») 30 тысяч они сейчас вылавливают. А у нас по 50, по 60 тысяч ребят в месяц сами приходят, из ваших же трудовых коллективов в том числе», — уточнил Путин.