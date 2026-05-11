Нетаньяху отверг прекращение борьбы с «Хезболлой» ради мира с Ираном

Израиль не согласится на прекращение боевых действий против ливанской шиитской военизированной организации «Хезболла» ради прекращения американо-израильской войны против Ирана. Об этом в интервью телеканалу CBS News заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

На вопрос, согласится ли еврейское государство прекратить боевые действия против «Хезболлы» в рамках сделки с Тегераном, политик ответил «нет». При этом он ушел от ответа на вопрос о том, пойдет ли Израиль на прекращение борьбы с этой организацией, если президент США Дональд Трамп потребует этого.

Также Нетаньяху выразил мнение, что если Иран будет значительно ослаблен или в Исламской Республике произойдет кардинальная смена власти, то это будет означать крах как для «Хезболлы», так и для палестинского движения ХАМАС и йеменских мятежников-хуситов из движения «Ансар Аллах».

Накануне верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.

9 мая президент РФ Владимир Путин отметил, что конфликт Соединенных Штатов и Израиля против Ирана является очень тяжелым и сложным.

6 мая начальник Генерального штаба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Эяль Замир заявил, что с начала операции «Рык льва» (с 28 февраля. — «Газета.Ru») израильские военные ликвидировали более двух тысяч членов «Хезболлы». По его словам, израильская армия не уйдет из южного Ливана, пока не будет обеспечена безопасность и не будет найдено долгосрочное решение для поселений и городов на севере Израиля.

Ранее сообщалось, что Нетаньяху намерен найти «козла отпущения», на которого возложат вину за провал в Ливане.