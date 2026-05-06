В Израиле заявили о ликвидации более двух тысяч членов «Хезболлы»

Fatma Jomaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала более двух тысяч членов военизированной ливанской шиитской организации «Хезболла». Об этом заявил начальник Генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир во время поездки по южному Ливану, передает РИА Новости.

«С начала операции «Рык льва» (с 28 февраля — «Газета.Ru») были ликвидированы более 2 тысяч террористов «Хезболлах». Мы воспользуемся каждой возможностью, чтобы углубить разгром «Хезболлы» и продолжить ее ослабление», — сказал Замир.

По его словам, израильская армия не уйдет из южного Ливана, пока не будет обеспечена безопасность и не будет найдено долгосрочное решение для поселений и городов на севере Израиля.

Ситуация между Ливаном и Израилем остается крайне напряженной, несмотря на попытки установления перемирия.

До этого Israel Hayom сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет обвинить ЦАХАЛ в провалах в Иране и Ливане.

Ранее стало известно, что Израиль создает ответ на атаки БПЛА со стороны «Хезболлы».

 
