Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю

Верховный лидер Ирана Моджтаба Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю. Об этом сообщает гостелерадиокомпания IRIB.

«Хаменеи <…> объявил о новых мерах и подготовил почву для продолжения действий и волевого противостояния врагам», — говорится в сообщении.

Командующий Центральным штабом Вооруженных сил Ирана Али Абдоллахи представил ему доклад о состоянии армии. Командующий впервые встретился с верховным лидером страны.

10 мая агентство IRNA сообщило, что Иран передал Пакистану ответ на предложение США по урегулированию конфликта. Там уточнили, что документ был отдан посреднику.

До этого Иран передал США состоящий из 14 пунктов план по урегулированию войны. Среди ключевых требований Тегерана были снятие санкций и разморозка активов, выплата репараций, вывод американских войск и предоставление гарантий о ненападении.

Ранее в Иране пригрозили «подчиняющимся» США странам проблемами в Ормузском проливе.

 
