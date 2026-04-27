Нетаньяху намерен найти «козла отпущения», на которого возложат вину за провал в Ливане

IH: Нетаньяху хочет обвинить ЦАХАЛ и Моссад в провалах в Ливане и Иране

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху хочет обвинить армию обороны страны (ЦАХАЛ) в провалах в Иране и Ливане, это вызывает недовольство среди военных. Об этом сообщает Israel Hayom.

«Недовольство [военных] — лишь верхушка айсберга растущего в ЦАХАЛ чувства, что Нетаньяху ищет «козла отпущения», который будет нести ответственность за огорчительные результаты в Ливане и частичные результаты в Иране», — говорится в статье.

По данным газеты, Нетаньяху планирует обвинить в неудачном нападении на Иран национальную разведывательную службу Израиля «Моссад». Ответственность за провал в Ливане политик планирует возложить на ЦАХАЛ.

14 апреля между Израилем и Ливаном состоялся первый раунд прямых переговоров. Было достигнуто соглашение о прекращении огня на 10 дней, которое вступило в силу 17 апреля.

21 апреля в израильской армии сообщили, что «Хезболла» обстреляла израильских солдат на юге Ливана, нарушив режим прекращения огня.

22 апреля ЦАХАЛ обвинил «Хезболлу» в нарушении договоренностей о прекращении огня в Ливане. Израильские военные заявили, что летательный аппарат «был перехвачен ВВС Израиля и не перелетел на израильскую территорию».

Ранее «Хезболла» заявила, что атаковала Израиль в ответ на нарушения им перемирия.