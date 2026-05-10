Трамп оценил ответ Ирана на предложение США по урегулированию

Президент США Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social высказался об ответе Ирана на американское предложение по мирному урегулированию конфликта.

Политик сообщил, что ему не понравилась реакция Исламской Республики.

«Я только что прочитал ответ так называемых «представителей» Ирана... совершенно неприемлемо!» — заявил глава государства.

В конце апреля президента США тоже не устроило предложение Исламской Республики по урегулированию конфликта. Тегеран выступил с инициативой перенести обсуждение своей ядерной программы на этап после завершения боевых действий и урегулирования разногласий вокруг судоходства в Персидском заливе. Вашингтон счел неприемлемым перенос обсуждения ядерной программы.

Иранский кризис Трамп обсуждал и с российским коллегой Владимиром Путиным. В телефонном разговоре лидер РФ заострил внимание собеседника на «неизбежных, крайне пагубных последствиях» для всего мира, которые могут возникнуть при переходе США и Израиля к «силовым акциям». 10 мая Исламская Республика передала Пакистану ответ на последнее предложение США по урегулированию конфликта.

Ранее СМИ узнали о беспокойстве иранских элит из-за долгого отсутствия Хаменеи.

 
