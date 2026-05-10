СМИ узнали о беспокойстве иранских элит из-за долгого отсутствия Хаменеи

Отсутствие верховного лидера Ирана Моджтабы Хаменеи на публике создает напряженность в переговорах с США, а его молчание провоцирует разногласия в Тегеране. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на дипломатические источники.

По их словам, Хаменеи не появлялся с конца февраля — после очередного американо-израильского удара, в результате которого предположительно получил серьезное ранение. Без него иранские элиты не могут решить, на какие уступки можно пойти в ходе диалога с США.

Сторонники «жесткой линии» размещают в социальных сетях призывы к Хаменеи выпустить хотя бы голосовое сообщение по теме переговоров и критикуют спикера парламента Мохаммада Багера Галибафа и других политиков, которых считают склонными к умеренной позиции.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что виделся с Хаменеи 7 мая, но никаких подтверждений по поводу этой встречи не появилось. Неизвестно также, где именно она состоялась.

CNN при этом утверждает, что Хаменеи по-прежнему участвует в формировании военной стратегии Ирана и консультирует переговорщиков, но делает это в ограниченном режиме — не пользуется электронными средствами связи и взаимодействует со своими собеседниками либо лично, либо через курьеров.

Ранее Хаменеи объявил о новых мерах по противостоянию США и Израилю.

 
