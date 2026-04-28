Трампа не устраивает предложение Ирана: США не готовы откладывать обсуждение ядерной программы

Дональда Трампа не устраивает предложение Ирана по урегулированию конфликта. Тегеран выступил с инициативой перенести обсуждение своей ядерной программы на этап после завершения боевых действий и урегулирования разногласий вокруг судоходства в Персидском заливе. Вашингтон считает неприемлемым перенос обсуждения ядерной программы.

Президент США Дональд Трамп недоволен последним предложением Ирана по урегулированию двухмесячной войны, сообщили сразу несколько ведущих мировых СМИ со ссылкой на свои источники. Тегеран предложил отложить обсуждение иранской ядерной программы до окончания войны и разрешения споров по поводу судоходства из Персидского залива.

Вряд ли это удовлетворит США, которые заявляют, что ядерные вопросы должны решаться с самого начала. И по этой причине Трамп был недоволен предложением Ирана, заявил неназванный американский чиновник, знакомый с ходом встречи президента с советниками в понедельник. Хотя президент и не отверг его полностью, источники говорят, что Трамп намекнул, что Иран не будет действовать добросовестно и не захочет выполнить его ключевое требование: прекратить обогащение урана и не создавать ядерное оружие.

По словам чиновников, США продолжат переговоры с Ираном, и Белый дом, вероятно, представит свой ответ и контрпредложения в ближайшие дни.

Представитель Белого дома Оливия Уэльс заявила, что США «не будут вести переговоры через прессу» и «ясно обозначили свои красные линии».

Надежды на скорое возобновление мирного процесса угасли после того, как Трамп отменил запланированный на прошедшие выходные визит своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера в Исламабад. Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи в течение выходных дважды приезжал и уезжал из столицы Пакистана, который выступает посредником в урегулировании.

Арагчи также посетил Оман, а в понедельник встретился с Владимиром Путиным в России и получил слова поддержки. Глава МИД Ирана заявил журналистам в России, что Трамп запросил переговоры, потому что США не достигли ни одной из своих целей.

«Друзья и союзники в трудные минуты». Глава МИД Ирана остался доволен разговором с Путиным

Предложение, переданное Арагчи Исламабаду в выходные, предусматривает поэтапные переговоры, при этом ядерный вопрос должен быть отложен на начальном этапе.

Высокопоставленные иранские чиновники, говорившие на условиях анонимности, сообщили Reuters, что первым шагом стало бы прекращение американо-израильской войны против Ирана и предоставление гарантий, что США не смогут ее возобновить. Затем переговорщики урегулировали бы вопрос о блокаде ВМС США иранской морской торговли и судьбу Ормузского пролива, который Иран стремится вновь открыть под своим контролем.

Только после этого переговоры могли бы рассмотреть другие вопросы, включая давний спор по поводу иранской ядерной программы, поскольку Иран по-прежнему добивается от США признания своего права на обогащение урана.

Пролив открыть, войну закончить: Иран предложил США новую сделку

 
Теперь вы знаете
Смертельные снегопады, встреча Путина с главой МИД Ирана и первый приговор за сатанизм: главное за 27 апреля
