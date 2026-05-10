Трамп заявил, что США займутся Кубой

Президент США Дональд Трамп объявил, что Америка «займется» Кубой, однако детали своих планов не раскрыл. Об этом сообщает РИА Новости.

В ходе интервью с журналисткой Шерил Аткинсон Трамп назвал Кубу недееспособной страной.

«Она такая уже многие годы, и мы займемся одной (страной. — «Газета.Ru»), прежде чем перейдем к другой», — сказал американский лидер.

1 мая Трамп подписал указ, который предусматривает введение дополнительных санкций против Кубы. В документе отмечалось, что Соединенные Штаты «продолжают считать Кубу серьезной угрозой для американской нацбезопасности и внешней политики».

2 мая Трамп в ходе мероприятия во Флориде пригрозил захватить Кубу, допустив отправку авианосца «Авраам Линкольн» к берегам страны.

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы. Глава российского государства отметил, что Москва всегда была на стороне Кубы.

Ранее на Кубе выросли цены на туристические услуги из-за блокады США.