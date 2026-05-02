Трамп пригрозил захватом Кубы и отправкой авианосца к острову

Трамп пригрозил захватом Кубы, допустив отправку авианосца «Авраам Линкольн»
Президент США Дональд Трамп в ходе мероприятия во Флориде пригрозил захватить Кубу, допустив отправку авианосца «Авраам Линкольн» к берегам страны. Его слова приводит РИА Новости.

«Мы (направим — ред.) один из наших крупных кораблей, возможно, авианосец «Авраам Линкольн». Он подойдет, остановится примерно в ста ярдах (около 91 метра - ред.) от берега. Они скажут: «Спасибо, мы сдаемся», — сказал глава Белого дома.

1 мая Трамп подписал указ, который предусматривает введение дополнительных санкций против Кубы. В документе отмечалось, что Соединенные Штаты «продолжают считать Кубу серьезной угрозой для американской нацбезопасности и внешней политики».

В феврале президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона считает неприемлемыми ограничения в адрес Кубы. Глава российского государства отметил, что Москва всегда была на стороне Кубы.

Ранее на Кубе выросли цены на туристические услуги из-за блокады США.

 
