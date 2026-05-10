В Японии сообщили о подготовке визита делегации чиновников и бизнесмена в Россию

Минэкономики Японии подтвердило подготовку к визиту делегации в РФ в конце мая

Япония может в конце мая направить в Россию правительственных чиновников для поддержания коммуникации с Москвой и оказания помощи своим компаниям, которые продолжают работать на российском рынке. Об этом сообщило министерство экономики, торговли и промышленности страны в соцсети X.

Сейчас японские официальные лица занимаются организацией поездки. В зависимости от развития ситуации к ним могут присоединиться представители частных компаний, уточняется в сообщении ведомства.

На днях о предстоящем визите неофициально сообщили источники японского информагентства Kyodo: по их словам, делегация правительственных чиновников из Токио с участием представителей компаний Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL) планирует посетить Россию 26-27 мая.

В министерстве экономики Японии подтвердили, что такой визит планируется. При этом ведомство подчеркнуло, что речь не идет о расширении двустороннего сотрудничества и запуске новых совместных проектов.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва не получала из Токио запросов на организацию двусторонних контактов на высшем уровне, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков переадресовал вопрос журналистов о делегации в правительство.

Ранее японская компания закупила партию российской нефти.