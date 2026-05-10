Власти Японии подтвердили визит делегации в Россию в конце мая, но с оговоркой

Министерство экономики, торговли и промышленности Японии заявило о планах направить правительственную делегацию в РФ в конце мая, но при этом опровергло домыслы о расширении двустороннего сотрудничества. Об этом сообщает РИА Новости.

Чиновники отметили, что их страна не находится в ситуации, которая бы допускала продвижение новых проектов, и будет продолжать реализовывать санкции в координации с государствами G7. Они пояснили, что главной задачей командировки является исключительно защита активов тех организаций, которые до сих пор продолжают работать на территории России.

«Японское правительство будет надежно поддерживать свои компании, уже вышедшие на российский рынок», — указано в публикации.

До этого посол России в Токио Николай Ноздрев заявил, что Японии нужно отменить санкции в отношении РФ, чтобы возобновить поставки российской нефти в страну.

2 мая стало известно, что Япония закупила партию российской нефти с Сахалина сорта Sakhalin Blend на фоне обострения вокруг Ирана и блокировки Ормузского пролива. Представитель компании Taiyo Oil отметил, что на закупленный сорт нефти санкции не распространяются.

Ранее японский политик назвал Россию великой державой.

 
