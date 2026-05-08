Песков переадресовал в кабмин вопрос о визите экономической делегации Японии

Вопросы о возможном визите в Россию экономической делегации Японии нужно адресовать правительству — эти контакты организуются не по линии Кремля. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Это не по линии администрации [президента], не по линии Кремля. Это контакты на уровне правительств, где и нужно получать информацию по деталям пребывания этой делегации», – отметил представитель Кремля.

Агентство Kyodo со ссылкой на источники сообщило, что правительство Японии 26–27 мая планирует отправить в Россию экономическую делегацию с участием представителей бизнеса. Уточняется, что в составе делегации заявлены такие крупнейшие компании Японии, как Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL).

Представители японского бизнеса будут направлены в Россию под руководством Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

До этого японский депутат Мунэо Судзуки во время визита в Москву рассказал, что введённые при правительстве бывшего премьер-министра Фумио Кисиды антироссийские санкции нанесли ущерб национальным интересам Токио. Он отметил, что его цель — найти прорыв из сложных отношений Японии и России.

Ранее японский политик назвал Россию великой державой.

 
