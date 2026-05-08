Япония отправит в Россию бизнес-делегацию 26-27 мая

Правительство Японии 26-27 мая намерено отправить в Россию экономическую делегацию с участием представителей бизнеса. Об этом сообщило агентство Kyodo со ссылкой на источники.

«В составе делегации будут такие крупнейшие компании Японии, как Mitsui & Co. и Mitsui O.S.K. Lines (MOL)», — отмечается в материале со ссылкой на правительственные источники.

Делегация будет направлена в Россию под руководством Министерства экономики, торговли и промышленности Японии.

До этого японский депутат Мунэо Судзуки во время визита в Москву рассказал, что введенные при правительстве бывшего премьера Фумио Кисиды антироссийские санкции нанесли ущерб национальным интересам Токио. Он отметил, что его цель — найти прорыв из сложных отношений Японии и России.

26 апреля Судзуки в своем блоге призвал наладить дружеские отношения с Россией. Он отметил, что хотел бы, чтобы Токио вернулся к тем российско-японским отношениям, которые существовали во времена премьер-министра Синдзо Абэ.

Ранее Судзуки назвал Россию великой державой.