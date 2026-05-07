Захарова рассказала о контактах между Россией и Японией

Захарова: Россия не получала обращений Японии о контактах на высоком уровне

Россия не получала обращений от Японии об организации контактов на высоком уровне на полях международных мероприятий. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова, передает ТАСС.

«Со стороны официального Токио обращений об организации российско-японских встреч высокого уровня <...> не поступало. Разумеется, если мы получим такое обращение, оно будет должным образом рассмотрено», — сказала дипломат.

До этого Захарова оценила отношения России с Японией, заявив, что с подачи Токио они «беспрецедентно деградировали».

8 апреля посла Японии в Москве Акиру Муто вызвали в российское дипведомство. Японскому дипломату выразили протест в связи с данными о заключении японской компанией инвестиционного соглашения с украинским разработчиком боевых беспилотных летательных аппаратов.

Ранее в Японии поделились планами на отношения с Россией.