Евросоюз может выдвинуть своего переговорщика по Украине

Подеста: ЕС выдвинет переговорщика с РФ по Украине от всех 27 стран

Евросоюз на разных уровнях обсуждает урегулирование конфликта на Украине и предполагает выдвижение одного переговорщика от всех 27 стран для контакта с Россией. Об этом заявила на брифинге в Брюсселе представитель Еврокомиссии Ариана Подеста.

«Мы можем видеть и преимущество того, что одна фигура будет говорить от имени 27 стран ЕС», — сказала она.

Таким образом она прокомментировала слова главы Евросовета Антониу Кошты о потенциальной подготовке к переговорам с российским лидером Владимиром Путиным.

До этого председатель Евросовета Антониу Кошта рассказал об обсуждении лидерами стран Евросоюза организации потенциальных переговоров с Россией по урегулированию украинского конфликта. По его словам, у ЕС есть возможность установить диалог с Кремлем. Для этого страны Европы должны выбрать единого представителя, но они не могут договориться о кандидатуре, как и о том, когда пойти на контакт с Кремлем и что предложить Путину.

